Balotelli carico: «Fuoco dentro? Lo vedrete. Pronto? Spero presto!»

Mario Balotelli è pronto al rientro in Serie A. L’ex calciatore dell’Inter ha effettuato le visite mediche di rito con il Genoa prima della firma del contratto con i liguri.

LA SITUAZIONE – Mario Balotelli ha svolto le visite mediche con il Genoa in attesa di recarsi in sede per firmare con il club ligure. Il calciatore italiano ha atteso tutta l’estate e i primi mesi successivi al termine della finestra estiva di calciomercato per trovare l’occasione giusta ai fini del suo rilancio in Serie A. Ora l’opportunità auspicata è arrivata. Il Genoa ha dimostrato, sin dall’inizio, di considerarlo come la prima opzione in caso di investimento in attacco. Il solo Andrea Pinamonti non basta: Alberto Gilardino ha così chiesto e ottenuto di poter contare su un nuovo innesto in attacco, motivato e dalle qualità giuste per far bene.

Balotelli entusiasta per la nuova avventura al Genoa

PRIME PAROLE – Balotelli ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ingresso delle visite mediche. Queste le sue parole, riportate da Sport Mediaset: «Sono carico, sinceramente non ho tanta voglia di parlare, voglio cominciare. Se ho il fuoco dentro? Lo vedrete. Un saluto ai tifosi, ci vediamo allo stadio. Speriamo in bene, darò tutto me stesso. Quando sarò pronto? Spero presto». L’ex Inter è pronto a scendere nuovamente in campo. La curiosità della sua ex squadra, così come delle altre rivali, è tanta. Non resta che attendere qualche allenamento prima di vederlo pienamente in condizione per tornare ufficialmente in Serie A.