Balotelli ammette: «Non mi pento di nulla! Ma ora infastidito»

Balotelli durante una lunga intervista concessa su DAZN durante “Adesso parlo io”, ora che è svincolato dopo le ultime deludenti stagioni, ha parlato del passato, mentre durante l’intervista passano le immagini di lui con la maglia dell’Inter.

IL TEMPO PASSA – Mario Balotelli non si pente di nulla dopo la sua breve ma intensa carriera: «Una cosa che non rifarei? Questa intervista (ride, ndr). Se avessi lavorato come sto lavorando adesso, sarei… ciao. Non è che me ne pento. Se avessi dato di più avrei fatto di più, questo sicuramente. Non mi è mai interessato più di tanto la critica in sé, invece oggi come oggi cominciano a infastidirmi un po’. Faccio la mia vita, sono fuori dai radar, e anche per fargli degli allenamenti mi mettono anche in cattiva luce. Questa cosa non la capisco. Ad oggi sicuramente il calcio mi rende ancora felice».