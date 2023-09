Balogun non pensa all’Inter: «Monaco ha mostrato interesse per me!»

Balogun dopo essere stato accostato per tanto tempo all’Inter, ha poi deciso di trasferirsi al Monaco. In un’intervista al Daily Mail, l’attaccante ha spiegato il motivo della sua scelta.

RITORNO IN FRANCIA – Folarin Balogun ha parlato così del suo trasferimento al Monaco: «Alla fine quando il Monaco ha mostrato interesse nei miei confronti è stata una decisione molto facile da prendere per me. Ho detto al mio agente: ‘Questo è l’unico posto dove volevo andare’. E per mia fortuna è accaduto. Per quanto mi riguarda era importante andare in una squadra che competesse per vincere».