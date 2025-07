Balocco, parla l’Ad: «Partnership con l’Inter un sinonimo di valori comuni»

Balocco e Inter hanno firmato oggi una partnership. Ai canali del club nerazzurro ha parlato anche Alessandra Balocco, volto immagine dell’azienda made in Italy.

COLLABORAZIONE – Nel pomeriggio di ieri, l’Inter, insieme alla Balocco, hanno annunciato una partnership importante. Intervenuta ai canali ufficiali del club nerazzurro, l’ad del Gruppo, Alessandra Balocco, ha parlato della collaborazione con il club milanese: «Questa partnership con Inter nasce dalla condivisione di valori comuni come la passione per lo sport e lo spirito di squadra, in cui anche noi ci riconosciamo. Nello sport ci crediamo fermamente, creso sia un linguaggio universale in grado di unire e creare connessioni».