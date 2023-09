Ballotta: «Inter 5 su 5 non casuale! Vince anche con poche occasioni»

Ballotta commenta l’avvio stagionale dell’Inter in Serie A e nello specifico l’ultima vittoria in trasferta. L’ex portiere nerazzurro, intervenuto come ospite a “Il Processo di Sportiva” nel corso della diretta su Radio Sportiva, vede una crescita anche nella gestione delle partite

SQUADRA CINICA – La vittoria di misura sul campo dell’Empoli convince Marco Ballotta, che sottolinea le difficoltà di una partita simile e l’importanza di riuscire a vincerla ugualmente. Così l’ex portiere nerazzurro, che non si sbilancia ancora sulla lotta Scudetto in campionato: «Ancora è tutto prematuro. Ma qualche indicazione il campionato lo ha già dato. Non è una casualità l’Inter che fa cinque vittorie in cinque partite. Perché riesce a vincere anche strappando e lottando, non sempre meritando di vincere facilmente la partita. Con l’Empoli ha vinto avendo qualche occasione ma poche. Contro un Empoli che ha già cambiato pelle con il nuovo allenatore (Aurelio Andreazzoli dopo l’esonero di Paolo Zanetti, ndr). E che non resterà per tanto tempo in fondo alla classifca. Il cambio allenatore a Empoli si è sentito subito». Questa l’opinione di Ballotta sull’Inter dell’amico ed ex compagno di squadra Simone Inzaghi, che è prima a punteggio pieno in Serie A dopo le prime cinque giornate. Effettivamente, certe partite un anno fa si perdevano…