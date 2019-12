Ballotta: “Inter, mercato per competere con la Juventus! Handanovic top”

Condividi questo articolo

Ballotta è stato ospite telefonico di “Apericalcio” su Top Calcio 24, L’ex portiere dell’Inter si è espresso su Handanovic e sulla lotta Scudetto con la Juventus

IL PENSIERO DELL’EX – L’intervento di Marco Ballotta sui temi nerazzurri: «Samir Handanovic giocava con me alla Lazio, era giovanissimo e hanno fatto un grosso errore a non riscattarlo. Arrivava dal Treviso. All’Inter è cresciuto veramente tanto, non a caso è tra i più forti in Europa. Sta facendo veramente bene. Paragone con Gianluigi Buffon? Gigi è stato superiore, ma parliamo di due campioni. Chi vince lo Scudetto? Vedo ancora davanti la Juventus, ha un organico più numeroso e completo. Vediamo se l’Inter farà un mercato di gennaio con qualche acquisto importante per diventare più competitiva».