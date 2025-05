Ballotta avvisa Inter e Napoli: «Lazio e Parma se la giocheranno»

L’ex portiere Ballotta parla di Inter e Napoli e delle loro avversarie, rispettivamente la Lazio e il Parma. Le sue parole.

PARTITE DURE – Marco Ballotta a Tmw Radio su Parma-Napoli e Inter-Lazio: «Non è la prima volta che si perdono campionati contro squadre sulla carta facili. Non c’è partita facile. Col Genoa è stata una battuta d’arresto inaspettata, il Parma si deve salvare ma come caratteristiche non è una squadra che si chiude. Può prendere gol, quindi si può fare. Loro lotteranno per salvarsi, il Napoli non è in un buon momento di forma ma può farcela. La Lazio ha un obiettivo importante e deve giocarsela fino alla fine, l’Inter ha anche un obiettivo importante, la Champions. Quindi sia Lazio che Parma se la giocheranno».