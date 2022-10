È il ballo degli sponsor, chi va e chi rinnova! L’Inter sorride con la Nike − TS

Durante la conferenza stampa post Assemblea dei Soci si è parlato anche degli sponsor in casa Inter. Diversi hanno abbandonato o comunque stanno abbandonando la nave ma da Nike un’ottima notizia

SPONSORIZZAZIONI − La parola sponsor è stata una delle voci in capitolo durante la conferenza stampa dell’Hotel Parigi presieduta dai tre vertici aziendali dell’Inter: Zhang, Marotta e Antonello. Proprio quest’ultimo, a capo dell’area Corporate, si è concentrato sulla situazione dei partner nerazzurri. C’è chi ne è uscito e chi invece punta ad un rinnovo redditizio. In primis, è avvenuta la scomparsa degli sponsor cinesi nonché i 24,3 milioni iMedia. Per la Pinetina restano al momento solo i 15,6 milioni di Suning. Sempre più verso i titoli di coda l’avventura con Digitalbits che non ha pagato né gli 1,8 milioni di bonus della stagione passata né la prima rata da 8 dell’annata attuale. Una buona notizia invece arriva da Nike. È vicina la chiusura del rinnovo di sponsorizzazione a cifre raddoppiate. Intorno ai 30 milioni dalla stagione 2023-24.

Fonte: Tuttosport − Stefano Scacchi