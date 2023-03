Ballardini: «Vittoria Spezia con l’Inter? Noi concentrati, tanta voglia!»

Davide Ballardini in conferenza stampa presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” di Cremona, tra le altre cose ha parlato anche della vittoria dello Spezia contro l’Inter.

LOTTA SALVEZZA – Davide Ballardini in conferenza stampa ha commentato la vittoria dello Spezia contro l’Inter per quanto riguarda la lotta salvezza: «Noi siamo concentrati sul nostro, non possiamo fare altro. Siamo concentrati su quanto di buono da qui in avanti potremo fare, abbiamo tanta voglia di fare bene e dobbiamo rimanere concentrati su ciò che possiamo fare».