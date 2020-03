Ballardini: “Serie A? Una formula ideale. Aspettiamo le decisioni”

Ballardini è intervenuto in collegamento con “Sportitalia Mercato”. L’ex allenatore, fra le altre di Genoa e Cagliari, ha parlato di come la Serie A potrà riprendere dopo lo stop obbligato per la diffusione del Coronavirus. Ecco la sua analisi.

SERIE A FERMA – L’allenatore Davide Ballardini ragiona sulla possibilità che gli stipendi dei calciatori subiscano un taglio: «In un momento così complicato, così difficile e così strano le persone che stanno meno peggio sono sempre i giocatori, che hanno la fortuna di vivere in ambienti che ti permettono di gestire una situazione del genere. È chiaro che se devi fare un passo verso chi ne ha bisogno lo devi fare. Una volta che si è deciso di riprendere gli allenamenti bisogna vedere quando inizi, poi quando riprendi con le partite. Poi, in base al tempo, si vede come chiudere il campionato. Quale formula per il calendario di Serie A? È chiaro che l’ideale è giocare mercoledì e domenica per fare tutte le partite che mancano, che sono dodici, se non si può fare in questo modo si penserà di fare in un altro modo. Oggi non si può, si sta in attesa e si aspettano le decisioni di chi deve decidere».