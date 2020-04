Ballardini: “Serie A riprenderÃ . Scudetto? Lazio e Juventus alla pari. Inter…”

Ballardini: “Serie A riprenderà. Scudetto? Lazio e Juventus alla pari. Inter…”

Davide Ballardini, allenatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato della ripresa della Serie A e della lotta scudetto che, prima dello stop, coinvolgeva Lazio, Inter e Juventus

RIPRESA – Davide Ballardini da la sua opinione in merito alla ripresa della Serie A. Una battuta, infine, sulla lotta scudetto: «Ripresa campionati? Si proverà a finire la stagione, parlo della Serie A. Penso sia impossibile per il settore giovanile. Per il massimo campionato italiano si proverà a finire la stagione. Gli altri campionati non so proprio cosa decideranno. Proveranno a far ripartire la Serie B ma molte squadre non sono attrezzate. Quindi la vedo difficile. Serie C e D non possono assolutamente riprendere questa stagione. Per me, quest’anno, riprenderanno il campionato, non so quando. Si giocherà a porte chiuse sia il campionato che le coppe europee. Si cercherà di finire in un tempo ragionevole e, a settembre, riprendere con la nuova stagione».

LOTTA SCUDETTO – Infine Ballardini parla della lotta scudetto: «In caso di ripresa una società forte e che ha lavorato molto bene è la Lazio. Oggi è una società con una proprietà forte e una struttura tecnicamente molto chiara. Quindi la considero al pari della Juventus. Se decideranno di fare le coppe a fine stagione allora Juventus, Inter e Lazio avranno lo stesso numero di partite. Se invece Juve e Inter dovranno fare anche le coppe assieme al campionato, la Lazio sarebbe avvantaggiata. Io vedo più o meno sulla stessa linea Lazio e Juventus».