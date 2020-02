Ballardini: “Scudetto, che lotta! Nainggolan? Cagliari non è passo indietro”

Davide Ballardini, ex allenatore di Lazio e Genoa fra le altre, ha parlato ai microfoni di “TMW Radio”, durante la trasmissione “Stadio Aperto”. Lotta scudetto, con Inter, Juventus e i biancocelesti coinvolti, oltre al rendimento di Nainggolan a Cagliari, tra i temi trattati.

FILO DI LANA – Con la vittoria dell’Inter nel derby, e la contemporanea sconfitta della Juventus a Verona, la lotta scudetto sembra essersi nuovamente infiammata. Davide Ballardini, ex tecnico di Lazio e Genoa, ne ha parlato così a “TMW Radio”: «C’è tanto equilibrio in alto, ma anche in mezzo per un posto in Europa e per la salvezza. Il nostro campionato è in grande equilibrio. Non so se sia livellato verso l’alto o verso il basso. Radja Nainggolan? Per me ha fatto bene ad andare al Cagliari, si sente coinvolto e responsabilizzato. Ha qualità straordinarie, potrebbe ancora oggi giocare nelle squadre più forti del nostro campionato. Per lui e per Cagliari non credo si tratti di un passo indietro. Vedo una scelta naturale, che lo responsabilizza e lo esalta come persona e calciatore. Poi è in una società ambiziosa, che ha tanta voglia di fare bene».