Ballardini: “Inter, passerai in Champions League! Barella e Kolarov…”

Davide Ballardini ha parlato dell’Inter di Antonio Conte. L’allenatore è infatti intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio” sottolineando i meriti di Nicolò Barella e sulla lotta alla qualificazione agli ottavi di Champions League

CHAMPIONS LEAGUE – Ballardini ha prima parlato del girone dell’Inter in Champions League: «Sappiamo tutti che il cammino è lungo e anche chi ora non è in grande condizione si trova più avanti ad essere competitiva: oggi vediamo l’Inter più in difficoltà, ma anche nella stagione scorsa ha dimostrato di sapersi riprendere. Sono certo che nerazzurri, Lazio e Juventus riusciranno a passare il turno».

DIFESA – Ballardini ha poi parlato di Kolarov: «L’idea di metterlo lì è giusta: con la palla è bravissimo, e sa iniziare l’azione con il suo piede straordinario. Ha anche personalità e fisicità, quindi per una grande che vuole imporsi, avere giocatori così, va bene. Penso che allenatore e società Inter se hanno pensato a lui in quel ruolo è perché credono di avere il giocatore che può dare certe prestazioni».

BARELLA – Ballardini ha chiuso parlando del centrocampista nerazzurro: «Oggi potrebbe giocare in qualsiasi squadra al mondo: Liverpool, Manchester City e Bayern comprese. Barella viene da Cagliari, è un sardo e come tale è straordinariamente puro: per le qualità che ha può stare ovunque, poi ci vuole anche lo spessore da grandissimo giocatore ma lui è ancora molto giovane e migliorerà ancora».