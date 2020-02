Ballardini: “Inter e Lazio simbolo del nostro calcio! I nerazzurri lotteranno”

Ballardini si è espresso sull’Inter, reduce dalla sconfitta contro la Lazio ma ancora in lotta su tre fronti. L’ex tecnico biancoceleste, ai microfoni di “TuttoMercatoWeb”, mantiene la fiducia sui nerazzurri

LA PARTITA – A Davide Ballardini viene chiesto un parere sulla sfida dell’Olimpico: «Sono due squadre che interpretano al meglio il calcio italiano fatto di una fase difensiva molto attenta e una fase offensiva con idee molto chiare. I due sistemi si basano sul non concedere spazi agli avversari e colpire in velocità. Lazio e Inter sono il simbolo del nostro calcio, con individualità importanti».

FIDUCIA – Ballardini è convinto che la squadra di Antonio Conte non verrà scalfita da questa bruciante sconfitta: «Lotterà fino alla fine. Quella di domenica è stata una partita importante ma non certo decisiva. Anche l’Inter non era al meglio perché aveva giocato in settimana in Coppa. E quando giochi in Coppa spendi energie fisiche e nervose. È stata una partita importante per la Lazio, che è competitiva. Ma l’Inter resta in corsa».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo