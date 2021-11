Bale, ennesimo infortunio muscolare. Salta anche Real Madrid-Inter?

Bale di nuovo fuori per un infortunio muscolare. Il giocatore del Real Madrid, secondo quanto riporta Marca, potrebbe saltare anche la partita di Champions League contro l’Inter.

ANCORA OUT – Gareth Bale è alle prese con l’ennesimo infortunio della sua carriera. Il gallese ha riportato una lesione al soleo della gamba destra e sarà costretto a rimanere ai box per almeno tre settimane. Il giocatore era in fase di recupero da un altro problema muscolare, ma ha avuto una ricaduta con la propria nazionale. Il Real Madrid, su richiesta dello stesso Bale, non renderà pubblico il referto medico. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, il classe ’89 potrebbe recuperare per metà dicembre. Molto probabile quindi la sua assenza nel match di Champions League contro l’Inter, in programma il 7 dicembre allo Stadio Santiago Bernabeu.

Fonte: marca.com