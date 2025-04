Balde, recupero lampo per l’Inter? Le sensazioni in casa Barcellona

Alejandro Balde è intenzionato a provare il recupero in extremis in vista dell’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Queste le ultime in casa blaugrana.

LA SITUAZIONE – Alejandro Balde sarà difficilmente tra i convocati della sfida di Champions League tra Barcellona e Inter del 30 aprile. Il calciatore dei blaugrana, infortunatosi al bicipite femorale della gamba sinistra, è consapevole della difficoltà di rientrare in tempo per il primo atto delle semifinali della competizione europea contro i nerazzurri. In questo quadro, però, dalla Spagna arrivano delle minime aperture circa la possibilità che il terzino classe 2003 disputi qualche minuto della gara con i meneghini.

Balde, dalla Spagna rimarcano una realtà: il tentativo per Barcellona-Inter

DATA PLAUSIBILE – La speranza in casa blaugrana è quella di vedere il proprio terzino in campo, partendo dalla panchina, sin dall’andata contro l’Inter. Ma la consapevolezza è che, molto probabilmente, Balde sarà pienamente recuperato per il match di ritorno, previsto il 6 maggio allo Stadio San Siro. Come ribadito da AS, determinante potrebbe essere la volontà dello staff medico di non complicare la sua situazione, nel ricordo dell’operazione cui il calciatore si è sottoposto al bicipite femorale della gamba destra nell’annata precedente.

IL SOSTITUTO – A prendere il posto di Balde dovrebbe essere Gerard Martín, un altro giovane di prospettiva che si sta ben disimpegnando in questa stagione con la maglia del Barcellona. È su di lui che Hans Flick sta puntando nelle ultime settimane, soddisfatto della sua duttilità (potendo essere impiegato sia a destra sia a sinistra) e della personalità con cui sta approcciando alle sfide da lui disputate.