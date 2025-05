Balde recupera per Inter-Barcellona. Qualità e spinta per Flick

Alejandro Balde rientrerà per il match di ritorno delle semifinali di Champions League tra Inter e Barcellona. Lo spagnolo garantirà al tecnico Hans Flick determinate qualità importanti.

IL RIENTRO – Alejandro Balde è pronto a riprendersi la fascia sinistra del Barcellona in occasione del ritorno delle semifinali di Champions League contro l’Inter. Come riportato da AS, il calciatore catalano dovrebbe rientrare per la sfida di Liga contro il Valladolid, così da mettere alcuni minuti nelle gambe in vista del ritorno contro i nerazzurri. Il suo rientro per il match di martedì 5 maggio viene visto come fondamentale per assicurare alcuni valori, soprattutto in fase offensiva, mancati nel match dell’andata.

Balde può essere una spina nel fianco dell’Inter: la speranza del Barcellona

IL PROBLEMA – Gerard Martín è stato uno dei calciatori più in difficoltà della retroguardia dei blaugrana contro l’Inter. Il calciatore catalano ha sofferto le incursioni dell’incontenibile Denzel Dumfries, il cui ritorno in campo ha dato ai nerazzurri una svolta tangibile sul piano della pericolosità e della concretezza in fase avanzata. Non vi è dubbio che, per fronteggiare un calciatore come l’olandese, sia necessaria una figura agile e dinamica come quella rappresentata da Balde.

LE DOTI – Balde si caratterizza per una rapidità in fase di possesso e in quella finalizzata al recupero del pallone. Sul piano offensivo, il catalano è in grado di garantire al Barcellona quella verticalità con cui Raphinha, che agisce sulla sua stessa fascia, va a nozze. Il rientro del classe 2003 porrà nuove sfide per l’Inter, ma gli uomini di Simone Inzaghi hanno gli strumenti per contenerne la portata. Con un Dumfries in formato deluxe, i nerazzurri vogliono rendere la propria fascia destra il nucleo su cui fondare un ritorno vincente.