Balbo: «Lukaku farà bene a Lautaro Martinez! Favorita? No nome secco»

Abel Balbo ha parlato di alcune questioni legate al campionato: dalla coppia gol dell’Inter Lukaku-Lautaro Martinez alla possibile squadra favorita. Le sue considerazioni su Libero

PREVISIONE − Balbo non ha dubbi sul miglior tandem offensivo del campionato. Poi si concentra sulla possibile squadra favorita: «Lukaku-Lautaro Martinez miglior coppia Serie A? A inizio stagione partono come il duo migliore perché hanno già fatto cose straordinarie insieme e sono affiatatissimi. Il ritorno di Big Rom farà bene anche a Lautaro Martinez. Favorita campionato? A oggi non vedo un nome secco. Dico Juventus, Milan e Inter in prima fila con appena dietro la Roma. Non mi convince invece il nuovo Napoli..».