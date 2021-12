Balbo: «Inter, due motivi per il segreto della stagione. Barella un grande»

Balbo spiega qual è, a suo avviso, il segreto dell’Inter per essersi confermata in testa alla Serie A nonostante le tante partenze estive. Durante Calcio Totale su Rai Sport +, l’ex attaccante celebra anche Barella.

RICONFERMATI – Abel Balbo trova le caratteristiche che hanno spinto l’Inter ai vertici: «Penso anche l’umiltà e l’orgoglio dei giocatori. Erano andati via Achraf Hakimi, Romelu Lukaku e Antonio Conte, si diceva che non avrebbero potuto lottare per lo scudetto. Invece hanno dimostrato di essere capaci: con umiltà si sono messi a disposizione dell’allenatore, hanno capito quello che ha detto perché giocano molto bene. Penso che questo sia il segreto: un po’ l’orgoglio e un po’ l’umiltà di far bene e mettersi a disposizione del giocatore. In campionato hanno dimostrato di essere i più forti. Nicolò Barella da quando è arrivato all’Inter si è dimostrato un grandissimo. Non che non lo avesse già fatto vedere prima, ma è un grande campione: è arrivato in una squadra così forte e non gli ha pesato per niente la maglia. Solo i grandi campioni fanno così».