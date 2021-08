Balbo: «Inter competitiva, mi piace! Sarà la protagonista assoluta»

Balbo promuove l’Inter dopo la chiusura del mercato. L’ex attaccante, ospite della trasmissione di Rai Sport + “Calcio Totale”, ritiene che i nerazzurri abbiano sistemato bene la rosa e che possano essere ancora i favoriti per il titolo.

TUTTO RISOLTO – Per Abel Balbo le partenze di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku non saranno così tanto rimpiante: «Sono partiti dei veri campioni, però penso che l’Inter abbia una squadra competitiva. Simone Inzaghi è un bravissimo allenatore, li sta facendo giocare molto bene. A me è piaciuta molto l’Inter in queste due partite che ha fatto, quindi io penso che sarà protagonista assoluta di questo campionato».