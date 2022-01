Balbo: «Dybala all’Inter? Nel gioco di Inzaghi andrebbe benissimo!»

Su Dybala si sta parlando tanto dell’Inter, visto che l’argentino ha solo cinque mesi rimanenti di contratto con la Juventus. L’ex attaccante Balbo, suo connazionale, durante Calcio Totale su Rai Sport + lo indica come valido per il gioco di Inzaghi.

OBIETTIVO PROMOSSO – Paulo Dybala non rinnova con la Juventus, almeno per il momento, e le voci di mercato si sprecano. Anche sull’Inter. Per Abel Balbo sarebbe una mossa interessante: «Nel gioco di Simone Inzaghi andrebbe benissimo. A lui piacciono i giocatori che giocano bene, propone un calcio organizzato con palla rasoterra. Andrebbe benissimo, ma penso che la cosa migliore per Dybala, se rimane in Italia, sia rimanere alla Juventus».