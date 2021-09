Balbo: «De Zerbi? Mette mani avanti perché perde! L’Inter sa le difficoltà»

De Zerbi, nelle dichiarazioni della vigilia, ha definito l’Inter più forte rispetto alla scorsa stagione (vedi articolo). Per l’ex attaccante Balbo si tratta di pretattica e volontà di proteggersi temendo la sconfitta: queste le sue parole da Calcio Totale su Rai Sport +.

SFAVORITO – Abel Balbo non condivide le parole di Roberto De Zerbi sull’Inter: «Ha messo le mani avanti perché si perde. Quando perdi un giocatore come Romelu Lukaku o Achraf Hakimi come fai a dire che sei più forte? Evidentemente è una dichiarazione che si fa per proteggersi un po’. È una partita difficile, perché anche se lo Shakhtar Donetsk non gioca in casa ma a Kiev è una squadra complicata. L’Inter lo sa dall’anno scorso».