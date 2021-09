Bakayoko sfida l’Inter: «Scudetto? L’anno scorso Milan vicino, può ambire»

Tiemoué Bakayoko, nuovo acquisto del Milan, ha svolto oggi la consueta conferenza stampa di presentazione. Il centrocampista francese ha voluto lanciare la sfida scudetto all’Inter Campione d’Italia in carica.

LO SCUDETTO – Bakayoko ritiene di dover considerare anche il Milan come una candidata allo scudetto dopo il secondo posto dello scorso campionato alle spalle dell’Inter: «Sicuramente il Milan può ambire a vincere lo scudetto. L’anno scorso è arrivato secondo ed era lì lì per vincerlo. Tutti i club devono essere visti partita dopo partita e bisogna affrontare ogni gara con serietà per arrivare al risultato».