Baiocchini: «Milan davanti alla tv stasera. Speranza è che Inter non vinca»

Alle 20:15 l’Inter si gioca la possibilità di balzare in testa alla classifica della Serie A. Contro il Bologna al Dall?Ara infatti, nel recupero della 20′ giornata, i nerazzurri possono salire a +1 sul Milan. I rossoneri guarderanno la partita?

CERTEZZA – L’Inter questa sera al Dall’Ara di Bologna si gioca il primato in classifica e una buona fetta di scudetto. In caso di tre punti i nerazzurri salirebbero al primo posto a +1 sul Milan. Manuele Baiocchini, a Sky Sport, precisa come i rossoneri ‘guferanno’ sì i cugini nerazzurri. «Milan davanti alla tv? Sicuramente sì. Questa sfida può rappresentare una svolta per il campionato e il Milan spera che non vinca questa sera contro il Bologna».