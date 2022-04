Baiocchini: «Milan calendario difficile? Dimostrato di più con le grandi!»

Baiocchini giornalista di Sky Sport che segue le vicende del Milan, ha parlato del calendario dei rossoneri in vista della lotta scudetto.

IL CALENDARIO – Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport che segue le vicende del Milan, ha parlato così del calendario dei rossoneri in vista della lotta scudetto: «Il calendario non è semplice per il Milan perché di mezzo ci sono squadre forti. Ci sono due cose da rimarcare: i rossoneri hanno due partite in casa e ci sarà il tutto esaurito. Poi contro le grandi il Milan ha sempre fatto bene quindi è vero la Fiorentina è in salute, però per il resto la squadra gioca di inerzia che quel gap del calendario può accorciarlo».