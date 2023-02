Baiocchini: «Inter-Milan? Pioli sta torchiando i suoi, vittoria a tutti i costi!»

Pioli sta preparando il Milan all’arrembaggio contro l’Inter nel Derby di domenica. Dopo un mese da incubo, a detta di Baiocchini, il tecnico rossonero vuole una riscossa

ATTEGGIAMENTO − In vista del Derby con l’Inter, Pioli sta lavorando duramente per riprendere il suo Milan. Ne parla Manuele Baiocchini su Sky Sport 24: «Credo si passerà al 4-3-3. Peraltro, allenamento molto lungo, Pioli li sta torchiando. Ha provato diverse soluzioni, una difesa a tre con esterni molto bassi. Ha fatto capire alla squadra che questo è un Derby da vincere anche con una gara sporca. Perché il gennaio del Milan è stato terribile con la sconfitta in Supercoppa, l’eliminazione in Coppa Italia, la corsa Scudetto ormai andata. Ha cercato di battere sull’atteggiamento, magari sarà un Milan meno bello del solito ma lo vuole più concreto».