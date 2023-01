Baiocchini: «Giroud si è girato con l’Inter ma si è anche fermato. Pioli…»

Baiocchini ha discusso su Olivier Giroud, uno dei protagonisti del Milan a cui Pioli si affiderà contro l’Inter in Supercoppa Italiana. Il francese a secco di reti da novembre

DA GIRATO A SI È FERMATO − In collegamento per SS24, Manuele Baiocchini ha commentato il momento del francese in ottica Derby: «Dopo la doppietta che aveva segnato all’Inter la Curva rossonera gli aveva dedicato un coro: “Si è girato Giroud”. Dal 5 novembre in poi però si è fermato, non ha più segnato. Ha fatto solo due assist contro Fiorentina e Lecce. Di mezzo c’è un Mondiale, in cui è stato protagonista, e non ha fatto praticamente le vacanze. Contro i nerazzurri Pioli rivorrebbe il miglior Giroud».