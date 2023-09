Baiocchini: «Derby, Milan in partenza! Rispetto a stamattina…»

Inter-Milan è la partitissima della quarta giornata di campionato tra le prime in classifica, in programma alle ore 18. I rossoneri stanno lasciando l’albergo per dirigersi in direzione San Siro. Di seguito le ultime di Baiocchini su Sky Sport

ANSIA DERBY – Inter-Milan è il primo derby della stagione in programma oggi alle ore 18. I rossoneri proprio in questo momento stanno abbandonando il ritiro in un albergo non lontano da San Siro. Manuele Baiocchini misura lo stato d’animo degli uomini di Stefano Pioli: «Il Milan sta lasciando l’albergo per dirigersi allo stadio. Partenza prevista per le 16.15. Tanti tifosi del Milan presenti che aspettano la squadra. Facce distese e sorridenti stamattina, ora un po’ più tirati, evidentemente iniziano a sentire l’atmosfera del derby».