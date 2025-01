Bah uscito per infortunio in Valladolid-Betis. Inter sulle sue tracce

Juma Bah, calciatore del Valladolid sul taccuino dell’Inter per la prossima estate, è uscito anzitempo dal campo durante l’ultima sfida tra la sua squadra e il Betis. Da valutare l’entità del suo problema.

LA SITUAZIONE – Juma Bah è stato sostituito nel corso del match di Liga tra Valladolid e Betis, conclusosi con il punteggio di 1-0 per la sua squadra. Il calciatore sierraleonese, seguito con interesse dall’Inter nell’ottica di un possibile approdo in nerazzurro in estate, è uscito dal campo intorno al 46′ a causa di un infortunio muscolare. Nei prossimi giorni, il classe 2006 dovrebbe sottoporsi ad esami strumentali per accertare l’entità del suo infortunio. La speranza del suo club è di non perderlo per un tempo significativo, stante la sua incidenza sul campo. Un’assenza prolungata, inoltre, avrebbe il rischio di interrompere il processo di crescita cui il difensore sta andando incontro. I nerazzurri, dal canto proprio, osservano con attenzione la situazione legata al sierraleonese. Con la speranza di rivederlo presto in campo.