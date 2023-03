Bah: «Inter? Sentiamo di poterla battere! Noi siamo pericolosi»

Il difensore del Benfica, Bah, ha parlato ai microfoni di O Jogo riferendosi alla gara contro l’Inter ai quarti di Champions League. La determinazione del danese

DETERMINAZIONE − Bah si è espresso con sicurezza in vista dell’Inter: «In questo momento sentiamo di poter battere qualsiasi squadra e sentiamo anche di poter battere l’Inter. Prima però concentriamoci sul l’FC Porto. Prima il campionato e, dopo, vedremo come andremo in Champions League. Spero possa essere un match equilibrato. È difficile da dire. Riteniamo di poter battere qualsiasi squadra. E contro il Club Brugge abbiamo anche dimostrato di essere un avversario pericoloso. Dobbiamo pensare a una partita alla volta».