Bagni: «Scudetto? Napoli deve crederci! Inter squadra sui nervi e slegata»

Del momento no dell’Inter (e della Juventus) e della lotta scudetto in Serie A ne ha parlato Salvatore Bagni in una lunga intervista al Corriere dello Sport concessa al collega Fabio Tarantino.

IL COMMENTO – Bagni dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A e analizza il momento di Inter e Juventus: «Parlare di scudetto è presto, siamo appena alla settima giornata, ma per come stanno andando le altre e per come gioca il Napoli è giusto crederci. Juventus e Inter grandi assenti? La Juve non può essere quella che stiamo vedendo. Si è affidata a giocatori di qualità ed esperienza come Chiesa, Di Maria e Pogba che per ora stanno mancando per diversi motivi. L’Inter è sui nervi, gioca slegata, è una squadra lunga. Io credo poco alle statistiche, eppure lo scorso anno andò in difficoltà quando mancava Brozovic e quest’anno, parere mio, sta pagando la condizione del croato, che non è ancora al top, e l’addio di Perisic, che sulla fascia sinistra era devastante».

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Tarantino