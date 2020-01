Bagni: “Napoli-Inter, classifica inaspettata. Ecco il mio pronostico” – CdS

Salvatore Bagni gioca la sfida Napoli-Inter (domani, ore 20.45) in anticipo, sbilanciandosi in un pronostico secco. L’ex centrocampista, protagonista con entrambe le maglie negli anni Ottanta, parla anche della classifica delle due squadre, e dei protagonisti. Ecco gli spunti della sua intervista al “Corriere dello Sport”.

CLASSIFICA INASPETTATA – Salvatore Bagni ha giocato Napoli-Inter più volte, e con entrambe le maglie. In nerazzurro, dal 1981 al 1984, ha disputato 121 gare segnando 17 gol; in Campania, stesso numero di gol in 135 partite ma, soprattutto, lo storico scudetto del 1986/87 assieme a Diego Maradona. Analizzando la sfida che si giocherà domani sera alle 20.45, Bagni parla della classifica delle due squadre, diversa rispetto alle aspettative iniziali. Ecco le sue parole: «La classifica me l’aspettavo diversa. L’Inter ha fatto più di quello che si pensava potesse fare, il Napoli decisamente meno. Nelle dichiarazioni estive qualcuno si è sbilanciato un po’ troppo». Tuttavia, si sbilancia in un pronostico secco: «Finisce 2-1 per il Napoli».

MERITI INTER – Il merito del primo posto dell’Inter è da imputare in gran parte ad Antonio Conte. Ecco l’elogio di Bagni: «Ha lavorato benissimo con una rosa risicata e infortuni che poteva penalizzarlo. Invece è al primo posto con merito». Lo stesso non si può dire del Napoli, ottavo a meno 18 dai nerazzurri dopo una serie di errori e valutazioni errate. Gennaro Gattuso è tuttavia l’uomo giusto, per l’ex centrocampista: «Ora avrà il compito di restituire fiducia ad una squadra che ad un certo punto, anziché reagire, ha smesso di giocare ed è andata in depressione».

LUKAKU VS MILIK – Napoli-Inter significa anche Romelu Lukaku contro Arkadiusz Milik. Il belga ha segnato di più (12 gol in campionato, il doppio di Milik), ma il polacco ha disputato appena 8 gare: una media di 0,75. Questo il commento di Bagni sui due cannonieri: «Conte voleva il belga e ha avuto ragione. Lukaku è una persona positiva, lo si nota dagli atteggiamenti: è gioioso, aiuta i compagni, sorride sempre. Si è inserito alla grandissima. Milik ha una forza d’animo notevole. Ha avuto due gravissimi infortuni ma si è sempre rialzato. E quando gioca, fa gol».

ERIKSEN E VIDAL – Bagni commenta anche la situazione di mercato dell’Inter, che vede Christian Eriksen e Arturo Vidal come principali obiettivi. L’opinionista approva così: «Sono questi i giocatori che servono per lo scudetto. L’Inter ha bisogno di gente di esperienza che abbia già giocato ad altissimi livelli».