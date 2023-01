Bagni: «Io 60% napoletano! Favoriti per lo scudetto. Male solo con Inter»

Salvatore Bagni, ex giocatore di Napoli e Inter, sulle frequenze di Radio Anch’io Sport questa mattina ha parlato della lotta scudetto in Serie A in questa stagione, esaltando i partenopei con riferimento alla lotta scudetto.

LOTTA SCUDETTO – Bagni è sicuro della forza del Napoli in questa stagione, sottolineando di non avere punti deboli nonostante la sconfitta contro l’Inter: «Io a luglio ero scettico come tutti i napoletani, perché il obiettivo del club era quello di abbassare il monte ingaggi vendendo qualcuno e di posizionarsi tra le prima quattro, che già sarebbe stato un successo. Era stata fatta una mezza rivoluzione. Ci hanno meravigliato tutti e non ha punti deboli. È la squadra nettamente più forte delle altre per organizzazione di gioco, allenatore, qualità dei giocatori. Le altre squadre si equivalgono molto perché hanno avuto un percorso fin qui deludente, soprattutto Inter e Milan. Della Juventus non si pensava mai potesse rientrare nella corsa per vincere il campionato. Il mio cuore è al 60% napoletano! Siamo favoriti per lo scudetto. Se la speranza di Inter, Milan e Juventus era quella che il Napoli potesse perdere qualche punto, è successo alla ripresa del campionato ma poi abbiamo visto che sono le altre a perdere punti. Contro l’Inter ha giocato male, i nerazzurri avevano più condizione, però poi il Napoli ha gestito lo stesso nel fare la partita e quello è un dna che non togli a questa squadra. Non ha punti deboli questa squadra».