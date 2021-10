Bagni: «Inter ha vinto partite immeritatamente. Per il Napoli, punti meritati»

Salvatore Bagni, intervenuto durante la trasmissione Si gonfia la rete, ha parlato della lotta scudetto sostenendo che i punti del Napoli sono meritati mentre l’Inter ha vinto alcune gare con giocate singole

CORSA − Queste le parole di Bagni: «Il Milan ha avuto forse un calendario più difficile, l’Inter ha un nucleo di giocatori importanti ma ha vinto partite che forse non meritava come contro Verona e Sassuolo. A noi questo non è capitato: i 21 punti che abbiamo sono tutti meritati. Nel Milan a un certo punto rientrerà anche Zlatan Ibrahimovic, quando ci sarà lui però non potranno giocare molto in velocità. Ante Rebic e Rafael Leao mi piacciono tanto, Brahim Diaz è cresciuto. Sono giocatori rapidi ma con Ibra cambierà il modo di giocare. L’Inter ha vinto alcune partite immeritatamente e con giocate singole».

Fonte: Gonfia la rete.com