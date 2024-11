Bagni: «Inter, rispetto per il Napoli! Gol di Lukaku per il primo posto»

L’ex calciatore e commentatore Salvatore Bagni fa il punto sulla situazione in campionato del Napoli, tornando anche sulla gara contro l’Inter. Poi, sempre per il Corriere dello Sport, un commento anche sullo stato di forma dell’ex nerazzurro Romelu Lukaku

PRIMATO IN CLASSIFICA – Un inizio di campionato davvero interessante quello di questa Serie A, con sei squadre nel giro di due punti. In testa il Napoli, a quota 26. Dietro Fiorentina, Lazio, Atalanta e Inter a 25. Proprio i nerazzurri hanno affrontato la squadra di Antonio Conte nell’ultima uscita in campionato, prima della sosta per le nazionali che per l’Italia terminerà questa sera dopo la sfida a San Siro contro la Francia. Un pareggio non privo di polemiche (inutili) per un rigore sacrosanto, che ha però aperto un’accesa discussione riguardo all’utilizzo del VAR. Della situazione della lotta per lo scudetto ha parlato anche Salvatore Bagni, ex calciatore e commentatore calcistico, che ha concesso un’intervista in esclusiva al Corriere dello Sport.

Salvatore Bagni analizza la lotta scudetto: Inter e Napoli, ma non solo. Poi il punto sull’ex nerazzurro Romelu Lukaku

LOTTAQ SCUDETTO – Secondo Salvatore Bagni, proprio la squadra di Antonio Conte è al momento quella più in forma nella lotta per la vittoria finale. Questo il suo pensiero dopo lo scontro diretto di San Siro, compresa anche un’analisi sullo stato di forma di un Romelu Lukaku che, al momento, non sembra essere quello visto proprio con Antonio Conte ai tempi dell’Inter: «Oggi affrontare il Napoli è difficile per tutti, anche l’Inter ha avuto un grande rispetto. Lukaku ha saltato la preparazione estiva e ci sta mettendo più tempo per rimettersi in forma. È in ritardo, ma lui lo sa. Anche Conte lo sa, ecco perché gioca sempre. Deve ritrovare il ritmo partita, anche perché coi suoi gol il Napoli è primo».

Fonte: Corriere dello Sport, Fabio Tarantino