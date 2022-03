Bagni: «Inter non più lucida ma a Torino punto pesante! Ancora favorita, ma…»

Bagni crede nello scudetto del Napoli ma nonostante tutto considera ancora l’Inter favorita. L’ex centrocampista nerazzurro ma anche azzurro, intervenuto nel corso di “Si gonfia la rete” sulle frequenze di Radio Marte, mette in evidenza i problemi in casa Inter

POCA LUCIDITÀ – Pur essendo un doppio ex, Salvatore Bagni veste i panni del tifoso azzurro: «L’Inter, anche se perde un solo giocatore, fa fatica. Basta vedere la partita in Coppa Italia contro l’Empoli (vinta solo ai supplementari, ndr) e quella in Serie A contro il Sassuolo, persa. Il Napoli ha tante risorse, solo il Milan forse ne ha altrettante. L’Inter a Torino ha ottenuto un punto importantissimo per la classifica. Un punto che potrebbe essere fondamentale per la corsa finale. Ora però bisogna assolutamente guardare partita per partita. All’Inter non sono più lucidi, non hanno linearità. Speriamo che siano davvero affaticati! Noi, però, abbiamo visto come cambiano le squadre. Aspetterei di vedere se si riprende… Per me è sempre la favorita, non guardo più il calendario». Questo il pensiero di Bagni sulla lotta scudetto in Serie A.