Bagni: «Inter-Napoli, dico 2-3. Gli azzurri faranno la partita a San Siro»

Domenica alle 18.00 ci sarà Inter-Napoli. L’ex di entrambe le squadre, Salvatore Bagni, su Radio Marte Sport ha voluto pronosticare il risultato della gara di San Siro

RISULTATO − Bagni non ha dubbi sull’esito di Inter-Napoli: «Il Napoli deve riprendersi perché il rendimento del Napoli è stato più basso dopo la sosta sia in termini di punti che di gol. Sono convinto che contro l’Inter, il Napoli non avrà il problema di essere aggredita e farà la partita perché contro squadre aggressive la squadra fa un po’ più fatica. Secondo Inter-Napoli termina 2-3 per la squadra di Luciano Spalletti».