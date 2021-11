Bagni: «Inter mi ha impressionato ma il Napoli resta la favorita!»

Salvatore Bagni è tornato ancora una volta a parlare dopo la sconfitta del Napoli contro l’Inter. Il doppio ex in una lunga intervista sul Corriere dello Sport, ha parlato di entrambe le squadre, e più in generale di tutto il campionato di Serie A.

ANCORA FAVORITA – Bagni è tornato a parlare di Napoli e Inter dopo la vittoria dei nerazzurri a San Siro: «Nonostante la sconfitta del Napoli contro l’Inter, insisto dicendo che la mia favorita per lo scudetto è il Napoli. Ho sempre puntato sul Napoli, a seguire vedo Inter e poi Milan. Inter in seconda linea però allo stesso tempo dico che domenica mi ha impressionato, ha giocato una gran partita. Doveva vincere per rientrare nella corsa scudetto e ridurre le distanze e ha sfruttato la sua occasione reagendo anche allo svantaggio. Ora potrà contare su un calendario piuttosto favorevole. Alla fine a fare la differenza saranno le rose: l’Inter ha un grande Skriniar, un trio d’attacco di qualità e poi ha Barella che è straordinario, ha tutto quello che serve a una mezzala: piedi, corsa, grinta, tecnica, generosità e doppia fase, è un top».

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini