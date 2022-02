Bagni: «Inter, Gosens gran colpo e Caicedo utile. Napoli? Può far paura»

Salvatore Bagni, intervenuto a Radio Marte sport, ha commentato il mercato di Inter e Napoli. Buoni i colpi di Gosens e Caicedo ma gli azzurri possono incutere paura alla squadra di Inzaghi

MERCATO − Bagni valutato i movimenti del club nerazzurro e del Napoli: «Mercato Inter? Prendere Robin Gosens è stato un grande colpo. In più hanno preso Felipe Caicedo che sarà molto utile, Inzaghi poi lo conosce bene. Il Napoli però ha fatto benissimo a non muoversi. Questa squadra può vincere tutte le partite o fare un filotto, in assoluto. Si può far paura all’Inter».