Bagni: «Inter favorita per il terzo anno! Ricorda il Napoli»

Salvatore Bagni, ex giocatore – tra le altre – di Inter e Napoli che domani si affronteranno in finale di Supercoppa Italiana, in un’intervista concessa al collega Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport ha parlato della sfida.

TERZO ANNO – Salvatore Bagni ha espresso così la sua opinione su Napoli-Inter: «Similitudini tra il Napoli della scorsa stagione e l’Inter attuale? Come rendimento e gioco direi proprio di sì. L’Inter, a differenza del Napoli, non è riuscita ancora a staccare chi le sta dietro, ma gioca benissimo, a memoria, crea tanto, è bella da vedere. Ha tutto per vincere. Quello che ha fatto il Napoli è irripetibile. L’Inter sta facendo tutto, ma non ha ancora vinto il campionato perché c’è un’inseguitrice valida come la Juventus. Partiamo da un presupposto: questo è il terzo anno che l’Inter cerca di vincere il campionato. In un’occasione ci è andata molto vicina, perdendolo come sappiamo tutti a Bologna. È partita sempre favorita, anche l’anno scorso. Il Napoli no, fu una sorpresa, l’obiettivo iniziale era quello di tornare in Champions. Il percorso di Inzaghi e Spalletti quindi è stato assolutamente differente, ma qualcosa in comune c’è: l’affiatamento che hanno dimostrato le loro squadre».