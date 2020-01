Bagni: “Inter e Napoli si equivalgono. Conte? Fatto un lavoro straordinario”

La sfida tra Napoli ed Inter si avvicina. Le due formazioni sono pronte a ripartire con ambizioni diverse: la squadra di Conte vuole continuare la marcia scudetto, Gattuso ed i suoi cercano riscatto. A proposito della sfida e dei rapporti di forza fra le due squadre si è espresso Salvatore Bagni, ex di entrambe le formazioni, sulle colonne de “Il Mattino”.

EQUILIBRIO – Salvatore Bagni ritiene che la sfida tra Inter e Napoli sarà equilibrata, con gli azzurri obbligati a vincere: «Il Napoli non è inferiore, lo pensano gli stessi interisti. L’enorme distanza che si è creata in classifica è un demerito azzurro più che merito degli avversari. Gli azzurri devono vincere se vogliono tirarsi fuori dalla situazione in cui si sono cacciati. Messe sulla bilancia le due formazioni si equivalgono».

LAVORO STRAORDINARIO – Bagni commenta il lavoro di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, elogiandone il lavoro svolto:«Conte sta facendo un lavoro straordinario, il suo merito più grande è stato quello di ottenere più del massimo dai calciatori, quello che non è riuscito a Carletto forse perché alcuni azzurri sono arrivati alla fine del ciclo. I nerazzurri sono contati, giocano sempre gli stessi dall’inizio. Eppure Conte ha mantenuto la squadra al primo posto nonostante abbia dovuto fare a meno di Barella e Sensi per lunghi periodi, e stiamo parlando di giocatori fondamentali. L’Inter sa di giocarsi parecchio al San Paolo e teme questa trasferta, come del resto tutte le avversarie quando mettono piede a Fuorigrotta».

Fonte: Il Mattino