Bagni: «Inter a -8 ma ora ripresenta Lukaku! Con Napoli e Milan è davanti»

Bagni, ex di Inter e Napoli tra le altre, ha parlato della lotta Scudetto con i nerazzurri al momento a meno otto ma presto potranno valersi di Lukaku. L’ex giocatore pone la sua griglia di forza

GRIGLIA SCUDETTO − Salvatore Bagni risponde così alla domanda sulla lotta per il titolo: «Juventus, Inter e Milan sembravano le padroni, in ordine sparso, dei primi tre posti. Sbagliato. La Juventus ha dieci punti dal Napoli, è stata sfortunata perché ha avuto modo di perdere i giocatori per la svolta, recupererà, ci mancherebbe, ma intanto è lì. E l’Inter sta a 8, stesso discorso, anche se c’è una forza diversa, ora ripresenta Lukaku. Ho grande rispetto per Gasperini, sta realizzando qualcosa di grosso, ancora. Ma le altre sono avanti e lo sa anche lui, che è un maestro di indubbia onestà intellettuale. Vanno riconosciuti meriti giganteschi all’Udinese, alla sua politica, che però non prevede ambizioni così enormi. Napoli, Milan e poi Inter stanno davanti alle altre. La Roma quarta sarebbe da applauso per Mou».

Fonte: Corriere dello Sport − Antonio Giordano