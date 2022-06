Baggio: «Serie A bella, merito di Inter e Milan. Italia no Mondiali? Follia»

Roberto Baggio, in occasione dell’evento “Il talento prende il volo” a Fiumicino, ha parlato del campionato appena concluso con la lotta tra Inter e Milan. Poi ritiene vergognosa l’esclusione dell’Italia dal Mondiale. Le sue parole riportate da Sport Mediaset

ITALIA E CAMPIONATO − Baggio si è scagliato contro la Fifa sull’esclusione dell’Italia dai Mondiali: «È scandaloso per me che l’Italia non sia andata ai Mondiali come vincitrice degli Europei. Bisognerebbe cambiare le regole. È assurdo, è una vera follia». Poi aggiunge: «Il campionato? Bello perché ci ha fatto stare con il fiato sospeso fino all’ultimo e merito va ad Inter e Milan, e non mi dispiaceva neanche il Napoli».