Bagatta: «Suning? Si è sbloccato qualcosa in Cina! Inter, buon mercato»

Suning ha avuto diverse difficoltà a livello finanziario anche di recente (vedi articolo). Guido Bagatta, ospite di “Sportitalia Mercato”, segnala però come le cose dalla Cina stiano forse cambiando con ripercussioni anche sull’Inter.

SPIRAGLIO – Guido Bagatta analizza la questione finanziaria e gli scenari riguardanti Suning: «Si è sbloccato qualcosa in Cina. Al di là delle azioni di Suning in borsa, che sono ripartite, si è sbloccato qualcosa perché hanno potuto reinvestire qualcosa di quello che hanno incassato. Altrimenti sarebbero stati destinati ad andare tutti in Cina. L’Inter? Ha fatto un mercato buono: ha preso Joaquin Correa ed Edin Dzeko. L’allenatore? Arrivare al posto di uno che ha già vinto è difficilissimo. Per adesso ha vinto Simone Inzaghi, come ha vinto Giuseppe Marotta che domina il calciomercato con Giovanni Sartori all’Atalanta e Giovanni Carnevali al Sassuolo. Loro fanno le cose bene, anche con meno soldi rispetto agli altri».