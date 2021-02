Bagatta: «Milan-Inter? Finisce in parità. Concentrazione diversa»

Guido Bagatta

Bagatta si lancia in un pronostico per il derby Milan-Inter, ritenendo che la partita di domenica sarà un pareggio. Nel corso di “Sportitalia Mercato” il giornalista ha paragonato l’avvicinamento delle due squadre, coi rossoneri che oggi alle ore 18.55 saranno impegnati in Europa League con la Stella Rossa.

EQUILIBRIO – Guido Bagatta fa il suo pronostico sulla supersfida di domenica: «Secondo me il derby finirà in parità. Forse al Milan converrebbe che l’Europa League non ci fosse, per avere la stessa concentrazione dell’Inter. È una squadra non abituata a giocare su due fronti, perché non è stata costruita così. Parlando di rose magari la Juventus ha una rosa molto più lunga delle altre due».