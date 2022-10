Bagatta: «Inzaghi ha ritrovato equilibrio! Lukaku fisico da Football americano»

Guido Bagatta ospite dagli studi di Sportitalia ha parlato dell’Inter in ripresa grazie alle scelte di Simone Inzaghi, ma anche dell’infortunio di Romelu Lukaku.

IN RIPRESA – Bagatta esprime la sua opinione riguardo l’Inter e l’infortunio dell’attaccante belga: «Simone Inzaghi adesso ha ritrovato l’equilibrio, ha trovato la quadra. Dopo la partita di Barcellona, nessuno ha più dubbi che questo è il sistema giusto, contro il Barcellona sembrava il Napoli. Infortunio Romelu Lukaku? Ha un fisico da giocatore ad football americano, non è usuale vedere giocatori di questa stazza. Lui corre e salta lo stesso nonostante la sua fisicità, proprio per questo motivo in caso di problemi muscolari fa più fatica a rientrare».