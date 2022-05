Bagatta: «L’Inter si porterà il suicidio di Bologna. Chi ha il pallino vince»

Per Bagatta il Milan manterrà i due punti di vantaggio sull’Inter e conquisterà la Serie A 2021-2022. Ospite di Aspettando il weekend su Sportitalia, il giornalista ha indicato nella sconfitta per 2-1 a Bologna del 27 aprile il momento decisivo.

SFUMATA AL DALL’ARA – Guido Bagatta non ha dubbi: «Lo scudetto lo vince il Milan, ma non è difficilissimo. Perché i numeri, purtroppo o menomale, sono quelli. Quando uno ha il pallino, e il Milan ha dimostrato di tenerlo molto bene, vince. L’Inter gioca con la Sampdoria, deve vincere ma dall’altra parte basta anche un punto. C’è il suicidio di Bologna: quella partita, se l’Inter la vince, non stiamo più qui a parlare. L’unica vera partita che doveva vincere, o anche pareggiare, se la porterà».