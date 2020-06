Bagatta: “L’Inter fa qualcosa di molto specifico. Conte pensa oltre”

Il giornalista Guido Bagatta vede un’Inter pronta a una ripartenza sprint. Ospite di “Sportitalia Mercato” ha segnalato come Conte, in queste settimane che portano al rientro in campo, stia cercando di rendere la squadra subito attiva per dare il massimo. Queste le sue parole.

OBIETTIVO VINCERE – Guido Bagatta vede una squadra pronta: «L’Inter sta facendo qualcosa di molto specifico. Non dico che stia lavorando più delle altre, ma questa è la capacità di Antonio Conte di lavorare dall’inizio pensando cosa potrà succedere a luglio, su giocatori che hanno fatto una quarantena diversa dagli altri. C’è chi, dopo la quarantena, ha preso dieci chili: il giocatore, essendo questa la sua professione, dovrebbe essere più professionale ma c’è chi a casa aveva il tappeto e chi faceva le scale».