Bagatta: «Inter, in Cina prosegue l’epurazione di aziende. Serve far cassa»

Nel corso di “Sportitalia Mercato”, il giornalista Guido Bagatta ha segnalato nuovi problemi finanziari in Cina. Questo, a suo avviso, può portare di riflesso problemi all’Inter vista la situazione di Suning.

DIFFICOLTÀ FINANZIARIE – Per Guido Bagatta c’è il rischio che l’Inter, ancora una volta, debba pagare per problemi di terzi. Il giornalista avvisa: «Non vorrei inserirmi ancora una volta sul discorso della Cina (vedi articolo), ma anche oggi è proseguita un’epurazione a livello di aziende private che in realtà sono pubbliche. Diciamo che il filone Zhang, che era iniziato prima con Alibaba e altre società, prosegue in maniera importante. I cinesi se ne fregano di perdere in borsa, non gliene frega niente della salute pubblica e dell’istruzione che dev’essere gratuita. Vengono toccate delle parti di Cina che una volta erano molto ricche e, in questo polverone, ancora una volta peggiora io credo la situazione di capitali all’estero, come quelli dell’Inter. Al di là di dover vendere bisogna fare cassa».