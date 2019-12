Bagatta: “Conte? Se potesse non giocherebbe l’Europa League. Inter…”

Guido Bagatta sostiene che Conte, se potesse, preferirebbe non giocare l’Europa League per concentrarsi sul campionato. Il giornalista, ospite di Monday Night su Sportitalia, ha spiegato come l’Inter dovrà affrontare la seconda parte di stagione.

UNA ALLA VOLTA – Guido Bagatta prova a entrare nel pensiero di Antonio Conte: «Credo che se lui potesse scegliere non giocherebbe l’Europa League. Per quello che conta, siccome è difficilissimo vincerla, alla fine ti dà l’accesso in Champions League dove l’Inter arriverà comunque. Se lui potesse la lascerebbe lì, come quando ogni tanto le squadre vengono eliminate in Coppa Italia perché non frega niente. In America la competizione è solo una, avere due o tre obiettivi a stagione non aiuta soprattutto se uno o due sono improponibili».